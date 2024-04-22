إنتر ميلان يكسب "ديربي الغضب" ويتوج بـ"الأسكوديتو"

حسم فريق إنتر ميلان لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، على حساب جاره اللدود ميلان بفوزه عليه في "ديربي الغضب" الذي جمعهما اليوم الاثنين، في قمة مباريات الجولة 33 من الدوري.

ووقع على ثنائية إنتر ميلان "الذهبية" كل من المدافع فرانشيسكو أتشيربي، والمهاجم الفرنسي ماركوس تورام، في الدقيقتين (18، 49) على الترتيب.

بينما سجل المدافع الإنجليزي فيكايو توموري الهدف الوحيد "للروسونيري" في الدقيقة 80 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "جيوزيبي مياتزا - Giuseppe-Meazza" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

ورفع فريق إنتر ميلان رصيده بعد هذا الفوز، إلى 86 نقطة، وحسم بالتالي لقب بطل الدوري الإيطالي لصالحه، بعد أن أصبح بعيدا عن متناول ملاحقه المباشر وصيفه ميلان بالذات، بفارق 17 نقطة.

وتوج إنتر ميلان باللقب للمرة الأولى منذ عام 2021 والعشرين في تاريخه ليتجاوز رقم جاره اللدود ميلان بعدد مرات الفوز بـ"الأسكوديتو" بفارق لقب واحد، وينفرد بالمركز الثاني بفارق 17 لقبا عن المتصدر فريق يوفنتوس.

المصدر: RT