التشكيلة الأساسية لمواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان

أعلن مدربا برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي عن تشكيلة فريقيهما لخوض المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقرر مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، الاعتماد على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، باو كوبارسي، رونالد أراوخو ، جول كوندي.

خط الوسط: بيدري، إلكاي غوندوغان، فرينكي دي يونغ.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

في حين، سيدفع مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، بالأسماء الآتية:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديز، لوكاس هرنانديز، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيتينيا، فابيان رويز، وارن زاير إيمري.

خط الهجوم: برادلي باركولا، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي.

وكان نادي برشلونة انتزع فوزا هاما من ملعب باريس سان جيرمان "حديقة الأمراء" في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2، ويكفيه التعادل بأي النتيجة في لقاء اليوم لبلوغ المربع الذهبي للبطولة القارية.

في المقابل، يتحتم على سان جيرمان الفوز بفارق هدفين للتأهل لنصف النهائي.

المصدر: RT