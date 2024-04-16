مانشستر سيتي يتلقى دفعة معنوية قوية عشية مواجهة ريال مدريد

أكد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، جاهزية مدافعه الدولي كايل ووكر للمشاركة في مواجهة ريال مدريد غدا الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يوضح غوارديولا ما إذا كان يعني بهذا أن لاعبه الإنجليزي الدولي سيشارك أساسيا أم أنه سيبدأ المباراة من على مقاعد البدلاء.

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وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عشية المباراة المرتقبة: "(ووكر) تدرب جيدا وهو بخير. يظهر هذا على وجهه ومعنوياته. لا أعرف ما إذا كان سيشارك منذ البداية أم لا، لكنه معنا. سنتخذ قرارنا في المران الأخير".

وأكمل المدرب الإسباني: "(ووكر) هو لاعب مهم. الجانب البدني مهم في المنافسات الأوروبية. لم يشارك في مباراة الذهاب (ضد ريال مدريد)، لكن باقي اللاعبين أدوا بشكل رائع. واجهنا مشكلات هناك (في ملعب ريال مدريد)، لكننا هنا (في ملعب مان سيتي) سنكون في وضع أفضل".

ولم يشارك ووكر مع مان سيتي منذ فترة التوقف الدولي منتصف مارس الماضي حين أصيب في مواجهة منتخب بلاده ضد البرازيل، لكنه جلس على مقاعد البدلاء في مواجهة لوتون تاون السبت الماضي.

يذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي التي أقيمت منتصف الأسبوع الماضي في مدريد انتهت بالتعادل 3-3.

المصدر: وكالات