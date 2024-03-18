لاتسيو يعين تودور خلفا لساري

أعلن نادي لاتسيو روما تاسع الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين تعيين الكرواتي إيغور تودور مدربا للفريق خلفا لماوريسيو ساري.

وانفصل لاتسيو الأربعاء الماضي عن ساري بعد النتائج المتردية في الآونة الأخيرة.

وقال نادي العاصمة روما في بيان مقتضب "يعلن لاتسيو تعيين إيغور تودور، بدءا من اليوم، سيتولى منصب مدرب الفريق الأول".

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "بالتوفيق، مدير!" مرفقا تدوينته بصورة لتودور وهو يحمل وشاح لاتسيو.

ولم يدرب تودور (45 عاما) أي فريق منذ العام الماضي بعد موسم واحد قضاه مع مارسيليا الفرنسي قادما من هيلاس فيرونا "لأسباب احترافية وشخصية".

ويعود الكرواتي إلى الدوري الإيطالي الذي يعرفه جيدا، حيث توج باللقب مرتين (2001-2002 و2002-2003) مع يوفنتوس كلاعب، علما بأنه دافع عن ألوان فريق "السيدة العجوز" من 1998 إلى 2007 (لعب مع سيينا لموسم واحد بالإعارة).

وكان تودور عاد كمدرب إلى إيطاليا من بوابة أودينيزي (2018 و2019) قبل أن يقود فيرونا (2021-2022) حيث حل تاسعا بعد خلافته أوزيبيو دي فرانشيسكو.

وسيقود الكرواتي لاتسيو الذي تراجعت نتائجه وخسر مبارياته الأربع الأخيرة وودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي، وفريق العاصمة في المركز التاسع في الدوري راهنا بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال.

المصدر: وكالات