الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس مصر (فيديو)

توج نادي الأهلي بلقب كأس مصر بفوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما يوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

وسجل إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 84، و"90+4".

جوووووول!



إمام عاشور يسجل هدف في وقت صعب لصالح الأهلي في شباك الزمالك 🔥 pic.twitter.com/J4oQrofwPr — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 8, 2024

وأقيم نهائي كأس مصر في السعودية على هامش موسم الرياض.

وحصل الأهلي على 950 ألف دولار بعد هذا التتويج، فيما نال الزمالك 250 ألفا.

وحافظ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على اللقب للموسم الثاني على التوالي بعدما فاز في النسخة الماضية على حساب بيراميدز.

وتوج الأهلي بكأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه معززا رقمه القياسي في المسابقة.

المصدر: RT