الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس مصر (فيديو)
توج نادي الأهلي بلقب كأس مصر بفوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما يوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.
وسجل إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 84، و"90+4".
جوووووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) March 8, 2024
إمام عاشور يسجل هدف في وقت صعب لصالح الأهلي في شباك الزمالك 🔥 pic.twitter.com/J4oQrofwPr
🎥 هدف الاهلي الثاني مجدى افشة كاملاً 🔥#الاهلي_الزمالك#كاس_مصرpic.twitter.com/z0fhKqwm54— عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) March 8, 2024
فيديو | #الأهلي يحسم #كأس_مصر في الرياض بعد فوزه على #الزمالك بهدفين دون رد #الأهلي_الزمالك#الإخبارية_رياضةpic.twitter.com/ztE6VHpPI8— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) March 8, 2024
وأقيم نهائي كأس مصر في السعودية على هامش موسم الرياض.
وحصل الأهلي على 950 ألف دولار بعد هذا التتويج، فيما نال الزمالك 250 ألفا.
وحافظ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على اللقب للموسم الثاني على التوالي بعدما فاز في النسخة الماضية على حساب بيراميدز.
وتوج الأهلي بكأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه معززا رقمه القياسي في المسابقة.
المصدر: RT