التشكيلة الأساسية لمواجهة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

أعلن المدرب البرتغالي لنادي الهلال السعودي جورجي جيسوس عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة ضيفه اتحاد جدة مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على أرضية ملعب "المملكة أرينا"، معقل نادي الهلال.

وقرر مدرب الهلال الاعتماد على التشكيلة التالية:

حراسة المرمي: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيز، سلمان الفرج.

خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري.

📋 إلـيـكم قائمتنـا في مواجهـة الليـلة 💙#الهلالpic.twitter.com/YF8z7BaeEr — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 5, 2024

أما المدير الفني لنادي الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو غالاردو فسيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: أحمد حجازي، حسن كادش، سعد الموسى.

الوسط: فواز الصقور، نغولو كانتي، مد الله العليان، فابينيو، زكريا هوساوي.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو.

قائمة النمور في مواجهة الليلة 🟡⚫️

يارب العباد وفق الاتحاد #الاتحاد_الهلالpic.twitter.com/Yk2b7W3835 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 5, 2024

المصدر: RT