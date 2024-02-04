إقالة المدير الفني لمنتخب مصر فيتوريا وتعيين مدرب جديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد، رحيل البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري بعد الإقصاء من الدور الثمن النهائي لكأس إفريقيا 2023، وتعيين محمد يوسف مدربا عاما للمنتخب.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره عبر منصة "إكس": "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا وجهازه المعاون. مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم".

وأضاف البيان "وقرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز".

🚨 | توجيه الشكر لروي فيتوريا وجهازه المعاون



قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون… pic.twitter.com/agC9iVa4t6 — EFA.eg (@EFA) February 4, 2024

وتأهل منتخب مصر، الفائز باللقب 7 مرات، إلى أدوار خروج المغلوب في المركز الثاني عن المجموعة الثانية بـ3 نقاط بعد 3 تعادلات.

وخرج المنتخب المصري مبكرا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على يد منتخب جمهورية الكونغو، عقب خسارته بركلات الترجيح (7-8) بعد تعدلهما (1-1) في الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ملعب "لاورينت بوكو - Laurent Pokou Stadium" بمدينة "سان بيدرو" الإيفوارية.

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وتولى فيتوريا تدريب منتخب "الفراعنة" في يوليو 2022. خلفا للمدرب إيهاب جلال الذي رحل عن منصبه بعد الخسارة بنتيجة (1-4) أمام كوريا الجنوبية وديا.

وحقق منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا 12 انتصارا خلال 18 مباراة كان أكبرها على حساب جيبوتي بنتيجة (6-0) ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادل الفراعنة خلال 5 مباريات من بينها 4 لقاءات في كأس الأمم الإفريقية وانتهت مباراة الكونغو الديمقراطية بالخسارة بركلات الترجيح بينما خسر الفراعنة مباراة وحيدة ضد تونس وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: "@EFA"