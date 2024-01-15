بعد الهاتريك.. فينيسيوس يستفز تشافي ولاعبي برشلونة بإشارة محرجة!

لم يكن تسجيل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لثلاثة أهداف "هاتريك" في شوط واحد خلال مباراة فريقه ريال مدريد ضد غريمه برشلونة الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني، كافيا له.

وتوج الريال بلقب السوبر الإسباني للمرة الـ13 في تاريخه بعد فوزه بنتيجة 4-1، ليصبح على بعد لقب واحد من معادلة برشلونة الأكثر تتويجا بالبطولة (14).

وسجل فينيسيوس الأهداف الثلاثة الأولى لفريقه في الشوط الأول في الدقائق 7، و10، و39 (من ركلة جزاء)، قبل أن يطلق زميله رودريغو رصاصة الرحمة، فيما جاء هدف برشلونة الوحيد لروبرت ليفاندوفسكي.

🚨AGORA: Simplesmente Vinicius Junior, brasileiro, dono do "El Clásico" e do Real Madrid, fazendo "4x1" com as mãos para provocar o banco de reservas do Barcelona.pic.twitter.com/3DoLvqEMOB — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) January 14, 2024

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وأظهرت إحدى اللقطات النجم البرازيلي بعد مشادة مع أحد لاعبي برشلونة، وهو يتوجه صوب مقاعد بدلاء البرسا والمدرب تشافي هيرنانديز، ويشير بـ(4 أصابع)، في إشارة إلى نتيجة المباراة (4-1).

وثأر الريال من خسارته لقب كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي أمام برشلونة إثر هزيمته في النهائي بنتيجة 1-3.

المصدر:"وسائل إعلام"