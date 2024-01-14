في شوط واحد.. فينيسيوس يسجل "هاتريك" في شباك برشلونة (فيديو)

أحرز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ثلاثة أهداف "هاتريك" في شوط واحد خلال مباراة فريقه ريال مدريد ضد غريمه برشلونة يوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسجل فينيسيوس أهدافه الثلاثة في الشوط الأول في الدقائق 7، و10، و39 (من ركلة جزاء).

وانتهى الشوط الأول للمباراة التي يستضيفها ملعب "الأول بارك ستاديوم" في العاصمة السعودية الرياض بتقدم الريال بنتيجة 3-1.

وكان برشلونة توج بلقب النسخة الماضية من السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد بالذات بعدما تغلب عليه في النهائي بنتيجة 3-1.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالسوبر مع 14 لقبا، متقدما على الريال (12)، وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا (3)، وأتلتيكو مدريد (2).

المصدر:RT