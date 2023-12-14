المصري يلحق الهزيمة الأولى بالزمالك تحت قيادة مدربه معتمد جمال (فيديو)

تلقى نادي الزمالك أول هزيمة مع مدربه الجديد معتمد جمال، على يد مضيفه المصري البورسعيدي بهدف نظيف، يوم الخميس في الجولة التاسعة للدوري المصري لكرة القدم.

وأحرز الجزائري غيلاس قناوي، الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة "45+5" علما بأن التونسي إلياس الجلاصي كان قد أضاع ضربة جزاء للمصري في الدقيقة 31.

وهذه الهزيمة هي الثالثة للزمالك في الدوري هذا الموسم بعد ثماني جولات فقط والأولى تحت قيادة مدربه معتمد جمال، الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق في الخامس من نوفمبر الماضي.

وقاد معتمد جمال الزمالك في خمس مباريات في ثلاث بطولات مختلفة دون أن يتعرض لأي خسارة، قبل أن يسقط اليوم على يد المصري.

ورفع المصري رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز الـ11.

المصدر: RT