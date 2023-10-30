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رئيس الفيفا يرد على هجوم الجماهير على حافلة ليون

الرياضة

رئيس الفيفا يرد على هجوم الجماهير على حافلة ليون
Globallookpress
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أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو هجوم مشجعي مرسيليا على حافلة ليون مساء الأحد، وهي في طريقها للملعب.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" :"لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف في كرة القدم، سواء داخل الملعب أو خارجه".

وتابع:"مثل هذه الأحداث التي وقعت في مرسيليا لا مكان لها في رياضتنا ومجتمعنا".

وطالب رئيس الفيفا الجهات المختصة بالتأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة، وشدد على أن الجميع في كرة القدم، دون استثناء، يجب أن يكونوا آمنين.

رئيس الفيفا يرد على هجوم الجماهير على حافلة ليون
رئيس الفيفا يرد على هجوم الجماهير على حافلة ليون
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وتعرضت الحافلة التي كانت تقل فريق ليون لهجوم بالحجارة وهو في طريقه إلى ملعب "فيلودروم" لمواجهة مضيفه مارسيليا، مما أدى إلى إصابة المدرب غروسو في وجهه فوق عينه اليسرى ومساعده رافائيل لونغو.

وتقرر تأجيل المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والتي كانت مقررة يوم 29 أكتوبر الجاري، وانتقد مرسيليا سلوك جماهير النادي.

المصدر: instagram/gianni_infantino

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