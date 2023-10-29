تأجيل مباراة ليون ومارسيليا بعد تعرض مدرب الأول لإصابة دامية (صور)

تقرر تأجيل مباراة مارسيليا وليون التي كانت مقررة مساء اليوم الأحد، بسبب أعمال شغب أدت إلى إصابة مدرب ليون فابيو غروسو بعدما تعرضت حافلة فريقه للرشق بالحجارة وهي في طريقها للملعب.

وتعرضت الحافلة التي كانت تقل فريق ليون لهجوم بالحجارة وهو في طريقه إلى الملعب لمواجهة مضيفه مارسيليا، مما أدى إلى إصابة المدرب غروسو في وجهه فوق عينه اليسرى ومساعده.

Lyon’s bus was stoned upon arriving to the Velodrome. Lyon manager Fabio Grosso is receiving medical treatment after shards of glass cut his face.



Marseille are set to play Lyon in just over an hour.



[@FreeLigue1]



pic.twitter.com/JNoNCWMVLa — Zach Lowy (@ZachLowy) October 29, 2023

الغاء مقابلة مارسيليا و ليون الفرنسي بعد تعرض حافلة ليون للاعتداء من جماهير مارسيليا و اصابة مدرب ليون غروسو ❌️ pic.twitter.com/HvMJ16V5db — 𝑨𝑩𝑶𝑼𝑱𝑨𝑫 𝑆𝑜𝑢𝑓𝑖𝑎𝑛𝑒 (@AbouJad_Talks) October 29, 2023

Fabio Grosso est le plus sérieusement touché par l’attaque du car lyonnais. @lequipepic.twitter.com/bvWR2AwnCH — hugo (@hugoguillemet) October 29, 2023

The Lyon team bus was pelted with stones before Sunday's match against Marseille as the side made their way to the Stade Velodrome, with the match between the two Ligue 1 rivals later being postponed.



Lyon coach Fabio Grosso needed medical treatment after being injured by… pic.twitter.com/45Mh2OzdWn — ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2023

وأظهرت لقطات فيديو غروسو بوجه دام، ثم لاحقا بضمادة على رأسه أثناء خروجه من المركز الطبي في الملعب.

Lyon owner John Textor after the Lyon-Marseille match was cancelled following Fabio Grosso's injury:



"Our team wanted to play, they were ready to play. I’m The decision was made independently of us. We wanted to play football. We’re angry.” pic.twitter.com/Z04ANSUT2W — Zach Lowy (@ZachLowy) October 29, 2023

وقال فرانسوا ليكسييه، حكم مباراة مارسيليا وليون التي كانت مقررة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي، في مؤتمر صحفي "أخذنا في الاعتبار رغبة ليون في عدم إقامة المباراة".

وتابع "بناء على رغبة ليون والبروتوكول، تم اتخاذ القرار بعدم بدء المباراة"، مضيفا أنه تمت إحالة التقارير "إلى السلطات المختصة التي ستقرر الإجراء الذي يجب اتخاذه".

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس"، إن حافلة تقل جماهير ليون تعرضت أيضا لهجوم بالحجارة وتضررت نوافذها.

ويعاني فريق ليون، بطل الدوري الفرنسي سبع مرات، من بداية كارثية للموسم حيث يقبع في قاع الترتيب مع 3 نقاط من 3 تعادلات و6 هزائم، فيما ليست حال مارسيليا أفضل إذ لم تكن نتائجه على قدر الآمال حيث يحتل المركز التاسع مع 12 نقطة، ما دفع إدارة النادي إلى التعاقد مع المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو.

المصدر: أ ف ب