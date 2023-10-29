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تأجيل مباراة ليون ومارسيليا بعد تعرض مدرب الأول لإصابة دامية (صور)

الرياضة

تأجيل مباراة ليون ومارسيليا بعد تعرض مدرب الأول لإصابة دامية (صور)
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تقرر تأجيل مباراة مارسيليا وليون التي كانت مقررة مساء اليوم الأحد، بسبب أعمال شغب أدت إلى إصابة مدرب ليون فابيو غروسو بعدما تعرضت حافلة فريقه للرشق بالحجارة وهي في طريقها للملعب.

وتعرضت الحافلة التي كانت تقل فريق ليون لهجوم بالحجارة وهو في طريقه إلى الملعب لمواجهة مضيفه مارسيليا، مما أدى إلى إصابة المدرب غروسو في وجهه فوق عينه اليسرى ومساعده.

وأظهرت لقطات فيديو غروسو بوجه دام، ثم لاحقا بضمادة على رأسه أثناء خروجه من المركز الطبي في الملعب.

وقال فرانسوا ليكسييه، حكم مباراة مارسيليا وليون التي كانت مقررة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي، في مؤتمر صحفي "أخذنا في الاعتبار رغبة ليون في عدم إقامة المباراة".

وتابع "بناء على رغبة ليون والبروتوكول، تم اتخاذ القرار بعدم بدء المباراة"، مضيفا أنه تمت إحالة التقارير "إلى السلطات المختصة التي ستقرر الإجراء الذي يجب اتخاذه".

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس"، إن حافلة تقل جماهير ليون تعرضت أيضا لهجوم بالحجارة وتضررت نوافذها.

ويعاني فريق ليون، بطل الدوري الفرنسي سبع مرات، من بداية كارثية للموسم حيث يقبع في قاع الترتيب مع 3 نقاط من 3 تعادلات و6 هزائم، فيما ليست حال مارسيليا أفضل إذ لم تكن نتائجه على قدر الآمال حيث يحتل المركز التاسع مع 12 نقطة، ما دفع إدارة النادي إلى التعاقد مع المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو.

المصدر: أ ف ب

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