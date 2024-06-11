وسائل إعلام: شارل ميشيل يريد منع فون دير لاين من حضور اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي

يسعى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لاستبعاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من المشاركة في اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي الذي سيناقشون فيه توزيع المناصب الرئيسية.

أفادت بذلك "بوليتيكو" نقلا عن سبعة مصادر بين دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين وممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي، حيث تابعت: "في المفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوروبي ومساعديهم، اقترح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل استبعاد رئيسة المفوضية الأوروبية من المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في 17 يونيو الجاري، والذي سيناقش فيه رؤساء الدول والحكومات أعلى المناصب في الاتحاد الأوروبي".

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وقد لوحظ أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تعارض اقتراح ميشيل، وبحسب عدد من دول الاتحاد، يحاول ميشيل تعطيل تعيين فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية.

وكانت "يوراكتيف" قد ذكرت في وقت سابق أنه، وبرغم عدم ذكر أسماء، انتقد ميشيل علنا فون دير لاين، مشيرا إلى أن قيادة المفوضية الأوروبية تنتهك مبدأ حياد هذه الهيئة، المنصوص عليه بشكل مباشر في معاهدات الاتحاد الأوروبي. وذكرت "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤولين أوروبيين، ان لديهم شكوكا بشأن فرص فون دير لاين في الفوز بولاية ثانية، حيث تتعرض لانتقادات متزايدة بسبب الأخطاء.

على وجه الخصوص، انتقدت قوى المعارضة في البرلمان الأوروبي تصرفاتها خلال الأزمة التي سببتها جائحة فيروس كورونا، عندما قامت بروكسل بعمليات شراء غامضة ومفرطة بشكل واضح للقاحات من عمالقة شركات الأدوية. إضافة إلى ذلك، واجهت المفوضية الأوروبية في الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة النطاق من المزارعين الأوروبيين الذين يلقون باللوم على سياسات بروكسل الزراعية في محنتهم. وفون دير لاين معروفة أيضا بتصريحاتها القاسية وغير الدبلوماسية بشأن روسيا ودعمها الأحادي الجانب لإسرائيل في الصراع مع الفلسطينيين. كما تم انتقاد صراعاتها العديدة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

المصدر: نوفوستي