مصدر عسكري: العثور على حطام طائرة نائب رئيس مالاوي المفقودة (صور)

عثرت فرق الإنقاذ في مالاوي على حطام طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما، وتسعة آخرين، بعد يوم من اختفائها بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

واختفت الطائرة العسكرية التي تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما (51 عاما) وتسعة آخرين، أمس الاثنين في مدينة مزوزو الشمالية بسبب ضعف الرؤية وطلب منها العودة إلى العاصمة ليلونغوي.

ولم يتم الإعلان أو التأكد من وجود ناجين.

وكان رجال الإنقاذ يمشطون الغابة جنوب مدينة مزوزو شمال البلاد، اليوم الثلاثاء.

وكان قائد قوات الدفاع في مالاوي، الجنرال بول فالنتينو فيري، قال في وقت سابق من اليوم إن أكثر من 200 جندي يشاركون في البحث عن الطائرة التي كان يستقلها نائب الرئيس وتسعة آخرون، والتي اختفت يوم أمس الاثنين.

وأضاف الجنرال أن "الجنود يقومون بتمشيط غابة تشيكانجاوا (شمالي الدولة الإفريقية)، وتبلغ مساحتها 50 ألف هكتار بحثا عن الطائرة المفقودة

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه "تم العثور على حطام الطائرة في الغابة ولم يكن هناك ناجون".

وكانت رئاسة جمهورية مالاوي أعلنت أمس الاثنين، عن اختفاء الطائرة التي كانت تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما و9 أشخاص آخرين من على شاشات الرادار.

The Plane carrying Malawi Vice President that went missing yesterday. pic.twitter.com/JwcPOFwFCr — Alinur Mohamed (@AlinurMohamed_) June 11, 2024

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "طائرة تابعة لقوات المسلحة اختفت من على شاشات الرادار" بعد مغادرتها العاصمة ليلونغوي الدولي.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن "المخاوف من وفاة نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما أثناء هبوط اضطراري في غابة تشيكانجاوا تتزايد بعد أن فشلت مروحيته في الهبوط في المطار صباح الاثنين".

المصدر: "أ ف ب"+وكالات