الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة "سو-34" ومصرع طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مصرع طاقم طائرة "سو-34" تحطمت في منطقة جبال جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية خلال تنفيذها طلعة تدريبية بسبب تعرضها لعطل فني.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تحطمت طائرة من طراز سو-34 تابعة لقوات الفضاء الروسية في جبال أوسيتيا الشمالية خلال طلعة تدريبية مقررة، ما أسفر عن مقتل طاقمها".

وأضافت: "تحطمت الطائرة في منطقة مهجورة، ولا يوجد أي دمار لحق بأشياء على الأرض".

وأكدت أن لجنة من قوات الفضاء الروسية توجهت إلى مكان الحادث.

وفي أوائل أبريل الماضي، سلمت أول دفعة من قاذفات "سو-34" التكتيكية الثقيلة في العام الجاري للقوات الجوفضائية الروسية، وذلك في إطار الحجوزات الحكومية الجاري تنفيذها.

المصدر: RT