تحطم طائرة عسكرية ومصرع طيارها جنوب روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم طائرة عسكرية من نوع "سو 25" ومصرع طيارها في مقاطعة روستوف على الدون جنوبي روسيا.

وأكد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية أن الحادث وقع أثناء تحليق تدريبي روتيني للطائرة اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن التحليق نفذ بدون ذخيرة، وسقطت الطائرة بعيدا عن المناطق السكنية، ولم يسفر الحادث عن أي دمار على الأرض.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن سبب الحادث قد يكون عطل فني، فيما يعمل فريق للتحقيق من القوات الجوية الفضائية الروسية في المكان.

المصدر: نوفوستي