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ظهور لافت للمجندات السعوديات خلال استعراض قوات أمن الحج لهذا العام (فيديو+ صور)

أخبار العالم العربي

ظهور لافت للمجندات السعوديات خلال استعراض قوات أمن الحج لهذا العام (فيديو+ صور)
واس
استعراض قوات أمن الحج لهذا العام
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شهد العرض السنوي لقوات أمن الحج في المملكة العربية السعودية مشاركة مجندات من عدة قطاعات أمنية.

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وصول 1.2 مليون حاج إلى مكة لأداء مناسك الحج
وصول 1.2 مليون حاج إلى مكة لأداء مناسك الحج

وقالت قناة "الإخبارية السعودية" إن قوات أمن الحج نفذت أمس الاثنين، "عددا من الفرضيات الأمنية التي أظهرت مستوى القدرة والإتقان التي تتميز بها القوات واستعرضت جاهزيتها في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام، وأبرز الآليات والمدرعات والمركبات الخاصة وطيران الأمن أمام وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف".

المصدر: الإخبارية

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