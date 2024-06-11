ظهور لافت للمجندات السعوديات خلال استعراض قوات أمن الحج لهذا العام (فيديو+ صور)

شهد العرض السنوي لقوات أمن الحج في المملكة العربية السعودية مشاركة مجندات من عدة قطاعات أمنية.

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وقالت قناة "الإخبارية السعودية" إن قوات أمن الحج نفذت أمس الاثنين، "عددا من الفرضيات الأمنية التي أظهرت مستوى القدرة والإتقان التي تتميز بها القوات واستعرضت جاهزيتها في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام، وأبرز الآليات والمدرعات والمركبات الخاصة وطيران الأمن أمام وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف".

📌| بعد قليل..



بدء الاستعراض العسكري لقوات #أمن_الحج بمشاركة القطاعات الأمنية بحضور وزير الداخلية.



مشاهد قبيل بدء العرض ..

pic.twitter.com/9oU0gzfNfD — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) June 10, 2024

#فيديو_واس | الأمير عبدالعزيز بن سعود يقف على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.#يسر_وطمأنينة⁩ | #واس_حج45#واس_عامpic.twitter.com/XhJx3TA1fm — واس العام (@SPAregions) June 10, 2024

المصدر: الإخبارية