بالفيديو.. آثار عملية اغتيال 4 فلسطينيين بقرية كفر نعمة غرب رام الله

أظهرت مقاطع فيديو التقطتها RT سيارات الفلسطينيين الأربعة الذين اغتالتهم القوات الإسرائيلية بقرية كفر نعمة غرب رام الله، وعليها آثار الرصاص، فيما ظهرت أخرى محترقة بالكامل.

هذا وعم الإضراب الشامل محافظة رام الله والبيرة حدادا على أرواح الشبان الأربعة الذين قتلوا في اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية بمنطقة كفر نعمة.

وفي تفاصيل الحادث، أطلقت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي وابلا كثيفا من الرصاص تجاه مركبة قرب بلدة كفر نعمة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بداخلها.

ومنعت القوات الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، ما أدى إلى مقتلهم.

واحتجزت القوات الإسرائيلية الجثامين ورفضت تسليمها إلى الطواقم الطبية الفلسطينية.

من جهتها، أصدرت حركة "حماس" بيانا نعت فيه القتلى "المجاهد القسامي القائد محمد جابر عبده، الذي أمضى عشرين عاما في سجون الاحتلال، والشهيد المجاهد القسامي محمد رسلان عبده، والشهيد المجاهد وسيم بسام زيدان أبو عادي، والشهيد المجاهد رشدي سميح عمر عطايه، الذين ارتقوا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمنطقة كفر نعمة غرب رام الله".

المصدر: RT