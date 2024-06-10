الدفاع الروسية تعلن مشاركة سفن حربية روسية في مناورات مشتركة مع البحرية المصرية في الإسكندرية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين في بيان رسمي أن البحرية الروسية ستجري مناورات مشتركة مع البحرية المصرية في ميناء الإسكندرية.

وجاء في بيان الوزارة: "ستجري السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية والبحرية المصرية مناورات مشتركة خلال زيارة عمل للكتيبة الروسية إلى الإسكندرية".

وبحسب الوزارة، قامت مفرزة من السفن مكونة من طراد الحرس الصاروخي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" بزيارة مقررة إلى ميناء الإسكندرية.

وفي إطار زيارة السفن الروسية في يوم روسيا الذي يوافق الـ12 يونيو، سيتم إقامة حفل استقبال على متن طراد الحرس الصاروخي "فارياغ" بمشاركة ممثلين عن قيادة البحرية المصرية.

وأضافت الوزارة أن "نداء العمل للسفن الحربية الروسية سيستمر حتى 14 يونيو، وينتهي بتدريب ثنائي مع سفن البحرية المصرية بصيغة باسيكس".

وأضافت الوزارة أن دخول مفرزة من السفن الحربية الروسية إلى ميناء الإسكندرية سيكون خطوة عملية أخرى في تعزيز التعاون البحري الروسي المصري.

وأوضحت الوزارة أن أطقم السفن الروسية ستتاح لها الفرصة للاسترخاء بعد مهام طويلة الأمد لرحلة طويلة والتعرف على مناطق الجذب المحلية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية