ميسي يساعد ملاك مانشستر سيتي في جني الملايين!

رغم فشل مانشستر سيتي في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قبل 3 سنوات كاملة، إلا أن اللاعب ساهم في تحقيق أرباح ضخمة، لمالكي النادي الإنجليزي.

واضطر ميسي في عام 2021 للرحيل عن برشلونة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني، وكان هناك احتمال أن ينضم الأرجنتيني لصفوف السيتي.

إلا أن ميسي وقتها اختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، واللعب مجددا مع صديقه نيمار دا سيلفا جونيور، الذي رحل فيما بعد إلى نادي الهلال السعودي.

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ووفقا لمعهد الأعمال الرياضية في برشلونة، ارتفعت قيمة أندية الدوري الأمريكي، بنسبة 16% تقريبا، منذ عام 2022 وحتى الآن، وذلك بعد انضمام ليونيل ميسي إلى الفريق المحلي إنتر ميامي، قادما من سان جيرمان.

وكشف المعهد أن نادي نيويورك سيتي الأمريكي، المملوك لمجموعة سيتي لكرة القدم، والتي تضم أيضا مانشستر سيتي والعديد من الفرق الأخرى، ارتفعت قيمته إلى 660 مليون جنيه إسترليني.

وأشار إلى أن مجموعة سيتي، قامت بشراء نادي نيويورك بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، أي أنهم حققوا أرباحا أكثر من 10 أضعاف استثماراتهم، وذلك بسبب صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: "وسائل إعلام"