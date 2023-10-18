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"الرب يعلم كل شيء".. تدوينة مؤثرة لنيمار بعد تعرضه لإصابة "مقلقة"

الرياضة

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نشر النجم البرازيلي نيمار تدوينة مؤثرة بعد ساعات من تعرضه لإصابة قوية خلال لقاء منتخب بلاده ومضيفه أوروغواي فجر يوم الأربعاء في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وأصيب نيمار المنضم للهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من باريس سان جيرمان، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد التحام مع لاعب وسط الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس، فخرج باكيا ودخل ريشارليسون بدلا منه.

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وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي انتهت بخسارة البرازيل بهدفين دون رد، قال مدير الاتصال في الاتحاد البرازيلي إن إصابة الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل "مقلقة" دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكتب نيمار عبر خاصية "ستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام" بعد إصابته: "الرب أعلم بكل شيء، كل الشرف وكل المجد سيكون لك دائما ربي. ومهما كان الأمر، لدي إيمان".

وفسر البعض تدوينة نيمار على أنها إشارة إلى معاناة النجم البرازيلي من إصابة خطيرة قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان نيمار البالغ عمره 31 عاما، عاد مؤخرا للملاعب بعد إصابة في الكاحل أبعدته لنحو سبعة أشهر.

المصدر: RT

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