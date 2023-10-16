نيمار يسقط بكعب غريب (فيديو)

حظي هدف أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، في مرمى استقلال دوشنبه الطاجيكي، بتصويت الجمهور على أجمل هدف في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وبعد مرور 5 أيام، أغلق التصويت أبوابه، معلنا فوز تاليسكا بأفضل هدف بعدما قام بهز شباك الفريق الطاجيكي بتسديدة من الزاوية البعيدة عقب استلام كرة بالكعب من زميله عبد الرحمن غريب.

وجاء ذلك وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي لمسابقة أبطال آسيا على منصة "إكس"، الأحد.

الهدف الأجمل في الجولة الثانية 🤩😎



بتصويت الجماهير، يسارية البرازيلي تاليسكا في مرمى الاستقلال هي الأجمل والأروع في الجولة الثانية من دور المجموعات في #دوري_أبطال_آسيا 🌟 pic.twitter.com/9YCAMG0Pv6 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 15, 2023

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وحصل نجم العالمي على نسبة 86%، مقابل 13% فقط لنيمار، ليحتل نجم الهلال الوصافة في الترتيب.

وشهدت الجولة تسجيل 59 هدفًا في 19 مباراة، واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 10 منها، وطرحها أمام الجماهير في استفتاء على أجمل هدف.

يذكر أن هدف نيمار الآسيوي في شباك نساجي الإيراني، ضمن الجولة الثانية، هو أول أهدافه مع الزعيم والوحيد له حتى الآن.

المصدر: theAFCCL