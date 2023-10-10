مقارنة بين رونالدو وميسي.. ردود جريئة من نيمار عن عدد من النجوم (فيديو)

أجاب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الهلال السعودي، على سؤال الأفضل بين الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال نيمار في تصريحات لـ"التلفزيون البرازيلي"، في رده على الأفضل بين ميسي ورونالدو: "لا توجد مقارنة.. ميسي الرقم 1، أنه الأفضل في التاريخ".

وتزامل نيمار مع ميسي، في العملاق الإسباني برشلونة، في الفترة من 2013 إلى 2017، قبل أن يعودا للعب في فريق واحد في باريس سان جيرمان الفرنسي، لمدة موسمين من 2021 إلى 2023.

السؤال الدائم 📊



من الأفضل بالعالم في وجهة نظرك



رونالدو vs ميسي



الجواب لدى الاسطورة نيمار



" بالتأكيد ميسي ، لا مقارنة "

" هو الرقم ١ … هو الأعظم بالتاريخ " pic.twitter.com/ULvHyozx2p — حسن الناقور Mr.Nagoor (@hasanalnaqour) October 9, 2023

أما عن الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، وصفه نيمار بـ"المهاجم الكلاسيكي"، الذي يسجل الأهداف من الكرات التي تصل إليه داخل الصندوق.

فيما تغزل نيمار في زميله بالهلال سالم الدوسري معتبرا إياه الأفضل في قارة آسيا، مؤكدا على أنه لم يشاهد لاعبا آسيويا، يملك مثل المهارات التي يتمتع بها هذا اللاعب.

وبهذه التصريحات عن سالم، نفى نيمار وجود خلافات بين الثنائي، حيث انتشرت شائعات، بشأن غضب النجم البرازيلي، من حمل اللاعب السعودي، شارة قيادة الفريق الأول، على حسابه.

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نيمار 🎙️:



أصعب مدافع لعبت ضده الانجليزي والكر



سريع .. قوي .. ذكي pic.twitter.com/7svuZJvymr — حسن الناقور Mr.Nagoor (@hasanalnaqour) October 9, 2023

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وبخصوص أقوى مدافع واجهه، أشار نجم الزعيم الهلالي، إلى كايل ووكر، ظهير أيمن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يتمتع بالسرعة والقوة والذكاء.

يذكر أن نيمار انضم إلى الهلال، في صيف العام الحالي، قادما من صفوف باريس سان جيرمان، مقابل صفقة قدرت بـ90 مليون يورو تقريبا.

المصدر: goal