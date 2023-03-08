الدوري السعودي.. أول اختبار كبير لرونالدو مع النصر

يخوض البرتغالي كريستيانو رونالدو أصعب اختباراته مع فريقه الجديد النصر، عندما يلاقي مضيفه الاتحاد غدا الخميس في قمة المرحلة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويتصدر النصر، بقيادة المدرب الفرنسي رودي غارسيا والباحث عن اللقب منذ 2019، ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، متسلحا بأربعة انتصارات متتالية، بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي يشرف عليه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو ويأمل في عدم التخلي عن اللقب كما حدث معه الموسم الماضي بمواجهة الهلال.

ورفع رونالدو (38 عاما)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات والقادم بصفقة خيالية إلى فريق العاصمة السعودية، رصيده إلى 8 أهداف في الدوري منذ انضمامه إلى النصر مطلع العام.

وسجل "الدون" رباعية في مرمى الوحدة الشهر الماضي ثم ثلاثية أمام ضمك، لكنه صام عن التسجيل في المباراة الأخيرة أمام الباطن والتي نجا فيها فريقه من الخسارة، بتسجيله ثلاثة أهداف بعد الدقيقة 90 (3-1).

وإلى جانب نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، يبرز أيضا في نادي النصر، البرازيلي لويز غوستافو، والإيفواري غيسلان كونان، وسلطان الغنام، وعبدالإله العمري، وعبدالرحمن غريب.

وسيفتقد النصر في المباراة المقررة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، للبرازيلي أندرسون تاليسكا متصدر هدافي الدوري (13 هدفا)، والأرجنتيني بيتي مارتينيس، ولاعب الوسط أيمن يحيى للإصابة، لكنه سيستعيد مدافعه الإسباني ألفارو غونزاليس بعد غياب.

ويسير النصر والاتحاد في الدوري بثبات، حيث لم يخسر كل منهما سوى مباراة واحدة، وظهرا خلال المباريات الماضية بشخصية البطل، وكل منهما يقاتل على النقاط الثلاث رغم الغيابات التي عانى منها.

ويعول النصر على أقوى هجوم في الدوري (42 مقابل 34 للاتحاد)، فيما يتميز فريق مدينة جدة بأقوى دفاع (6 أهداف مقابل 10 للنصر).

ويضم الاتحاد مجموعة من الأسماء المميزة أمثال حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي، ومواطنيه إيغور كورونادو ورومارينيو، والمصري طارق حامد، والمغربي عبد الرزاق حمد الله وصيف ترتيب الهدافين (12 هدفا).

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بتعادل سلبي وشهدت طرد لاعب وسط الاتحاد، المصري طارق حامد قبل نهاية الشوط الأول، فيما فاز الاتحاد 3-1 في يناير الماضي في الكأس السوبر.

المصدر: وكالات