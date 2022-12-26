تقارير: النصر السعودي يحجز موعد الكشف الطبي لرونالدو

لم يعد يتبقى الكثير على انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا للخطوات التي يتخذها مسؤولو "العالمي" خلال هذه الفترة.

ووفقا لشبكة "CBS Sports"، فإن النادي السعودي قام بالفعل بحجز موعد الكشف الطبي للنجم البرتغالي، دون الإعلان عن الموعد بالتحديد.

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وأضافت الشبكة أن نادي النصر سوف يتحمل تكاليف إقامة رونالدو في الرياض رفقة أسرته ووكلائه من أجل التعاقد معه، وأكدت أن النادي السعودي يأمل في إتمام الصفقة مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الشبكة أن الطرفين اتفقا على كافة التفاصيل، والتي تتضمن حصول رونالدو على راتب أسبوعي قدره مليون دولار، مشيرة إلى أن "الدون" قد يكسب المزيد من الأموال من خلال صفقات حقوق صورته في المملكة.

ونوهت "CBS Sports" أنه إذا وقع رونالدو مع النصر، فمن المتوقع أن يعرض عليه تولي "منصب" سفير ترشيح المملكة العربية السعودية مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.

المصدر: "CBS Sports"