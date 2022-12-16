أبوظبي.. التونسية أنس جابر تفوز بلقب "مبادلة العالمية للتنس"

احتفظت التونسية أنس جابر بلقب بطولة مبادلة العالمية الاستعراضية للتنس التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على حساب البريطانية إيما رادوكانو حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة.

وتمكنت أنس جابر من الفوز على رادوكانو، التي شاركت للمرة الأولى في البطولة، بصعوبة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (5-7) و(6-3) و(10-8) بعد اللجوء لشوط فاصل، في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وحققت النجمة، المصنفة الثانية على العالم، لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وأعربت التونسية أنس جابر عن سعادتها بالفوز في البطولة التي تعد أفضل استعداد للموسم الجديد، مؤكدة أنها تشعر بالفخر للعب في دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي التي تعتبر وطنها الثاني، ووسط الجمهور العربي الذي حرص على مؤازرتها.

المصدر: وكالات