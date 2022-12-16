الروسي روبليف يواصل مشوار الدفاع عن لقب بطولة "مبادلة" في أبو ظبي

صعد الروسي أندريه روبليف إلى الدور قبل النهائي ببطولة "مبادلة" الاستعراضية للتنس، المقامة حاليا على ملعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وجاء تأهل اللاعب الروسي على حساب الكرواتي بورنا تشوريتش، لإثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.

وضرب أندريه روبليف (25 عاما) موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة مع النجم الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا.

بينما ستجمع المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي للبطولة، اللاعبين النرويجي كاسبر رود المصنف الثالث عالميا، والذي يشارك لأول مرة في البطولة، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الرابع.

بينما ستجمع المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي للبطولة، اللاعبين النرويجي كاسبر رود المصنف الثالث عالميا، والذي يشارك لأول مرة في البطولة، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الرابع.

وتقام النسخة الرابعة عشرة لبطولة "مبادلة" الاستعراضية للتنس، بمشاركة 8 من نخبة لاعبي التنس في العالم، ويحمل الإسباني المخضرم رافائيل نادال الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 5 ألقاب، متفوقا على الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي أحرز لقب اللقب 4 مرات.

المصدر: وكالات