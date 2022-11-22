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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعلق على فوز السعودية على الأرجنتين

الرياضة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعلق على فوز السعودية على الأرجنتين
Legion-Media
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هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المنتخب السعودي لكرة القدم بفوزه التاريخي على منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

وقلب المنتخب السعودي الطاولة على نظيره الأرجنتين وتغلب عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

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وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53 بعد أن منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.

وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه بتويتر قائلا: "فوز مستحق .. أداء قتالي .. فرحة عربية .. ألف مبروووووك للمنتخب السعودي .. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا".

المصدر: RT

مونديال قطر

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