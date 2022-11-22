منتخب السعودية يفجر أكبر المفاجآت في مونديال قطر (فيديو)

فجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.

وتقدمت الأرجنتين أولا بهدف حمل توقيع النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز صالح الشهري هدف التعادل في الدقيقة 49، وبعدها بست الدقيقة أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للسعودية بتسديدة رائعة.

خمس دقائق تاريخية

بدأ المدرب الفرنسي هيرفي رونار المباراة بالتشكيلة ذاتها التي خسرت المباراة الودية الأخيرة أمام كرواتيا في الرياض الأربعاء الماضي، بقيادة القائد المخضرم سلمان الفرج والجناح سالم الدوسري.

ولم تمض دقيقتان حتى مرر الجناح آنخل دي ماريا كرة عرضية داخل المنطقة وصلت إلى ميسي غير المراقب ليسدد كرة زاحفة تصدى لها الحارس محمد العويس ببراعة (في الدقيقة 2).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء اثر مخالفة على لياندرو باريديس من قبل سعود عبد الحميد داخل المنطقة فانبرى لها ميسي بنجاح (10).

وبات ميسي اول لاعب ارجنتيني يسجل في أربع نسخ من كأس العالم (2006 و2014 و2018 و2022). والهدف هو السابع له في 20 مباراة خاضها (بالإضافة إلى 5 تمريرات حاسمة) في النهائيات، فبات على بعد 3 أهداف من رقم مواطنه غابريال باتيستوتا القياسي في النهائيات.

وسجل ميسي هدفا آخر إثر انفراده بالحارس السعودي لكنه كان متسللا (22).

وظن المنتخب الأرجنتيني أنه عزز تقدمه عندما كسر مهاجم إنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيس مصيدة التسلل وغمز الكرة من فوق العويس داخل الشباك لكن الهدف ألغي بعد اللجوء الى تقنية الفيديو المساعد "فار" (27).

وتكرر السيناريو ذاته مع مارتينيس الذي راوغ العويس بحركة فنية رائعة لكنه كان متسللا (30).

ودخل المنتخب السعودي الشوط الثاني بوجه مغاير تماما حيث تخلى عن حذره تماما وضغط على مرمى الأرجنتيني بلا هوادة وكان الطرف الأفضل حتى نهاية المباراة.

ونجح صالح الشهري في إدراك التعادل للسعودية عندما تلقى كرة أمامية من فراس البريكان فتوغل داخل المنطقة وسدد بيسراه زاحفة رغم تدخل كريستيان روميرو في الزاوية البعيدة لمرمى ايميليانو مارتينيس (48).

ولم يكن المنتخب الأرجنتيني يستفيق من صدمة الهدف الأول، حتى سجل الدوسري هدفا ولا أروع عندما قام بحركة فنية رائعة تخطى فيها مدافعا أرجنتينا ثم آخر قبل أن يطلقها صاروخية في الزاوية العليا وسط فرحة سعودية لا توصف في المدرجات.

وأنقذ العويس مرماه من هدف أكيد لنيكولاس تاليافيكو عندما أظهر رد فعل قوي ليبعد تسديدته من مسافة قريبة الى ركنية (63).

وحافظ المنتخب السعودي على تقدمه حتى نهاية المباراة ليحصد أول ثلاث نقاط تصدر بها المجموعة الثالثة التي تضم أيضا المكسيك وبولندا.

المصدر: RT