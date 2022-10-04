دوري أبطال أوروبا.. بروج يسقط أتلتيكو وبورتو ينعش آماله

تابع كلوب بروج بدايته المثالية في دوري أبطال أوروبا بتحقيقه فوزه الثالث تواليا على حساب أتلتيكو مدريد 2-0 ضمن المجموعة الثانية، فيما أنعش بورتو آماله بفوزه على باير ليفركوزن (2-0).

وتسلح بروج بدفاعه الحديدي إذ لم تهتز شباكه أوروبيا هذا الموسم، فيما يدين بفوزه على أتلتيكو إلى لاعب وسطه الشاب الغاني كمال سوا (22 عاما) القادم حديثا من ألكمار الهولندي بعدما وجد نفسه وحيدا في منطقة الجزاء بعد تمريرة من الإسباني فيران جوتغلا ليتابع الكرة في الشباك في الدقيقة 36.

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وتحول المرر جوتغلا إلى هداف بعدما خسر المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الكرة في وسط الملعب لتصل إلى لاعب الوسط الإسباني الذي خدع الحارس السلوفيني يان أوبلاك في الدقيقة 62.

وفي المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة ذاتها، أهدر المهاجم التشيكي باتريك شيك فرصة تقدم فريقه ليفركوزن بإضاعته ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عودته إلى حكم الفيديو المساعد "فار" للمسة يد على مدافع بورتو، دافيد كارمو، وصدها الحارس ديوغو كوستا، في الدقيقة 45.

وانتظر بورتو الشوط الثاني لافتتاح التسجيل، بداية عبر رأسية البديل مدافعه النيجيري زيدو سانوسي في الدقيقة 69، قبل أن يضاعف النتيجة بفضل مهاجمه البرازيلي ويندرسون غالينو في الدقيقة 89.

ورفع بروج رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ليتابع بالعلامة الكاملة ويضع قدما في ثمن النهائي، متقدما بفارق 6 نقاط عن كل من وصيفه الجديد بورتو، وليفركوزن الثالث، وأتلتيكو متذيل الترتيب.

المصدر: وكالات