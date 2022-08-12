تشافي يعلن موقفه من رحيل أوباميانغ ودي يونغ عن برشلونة

كشف مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز، موقفه من رحيل الثنائي الهولندي فرينكي دي يونغ، والغابوني بيير أوباميانغ عن الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبرم برشلونة العديد من التعاقدات هذا الصيف، حيث ضم الجناح البرازيلي رافينيا، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، والفرنسي جول كوندي بالإضافة للاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه.

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ومن أجل تسجيل كل هؤلاء اللاعبين بالدوري الإسباني، قد يضطر "البارسا" لبيع بعض لاعبيه لتخفيض النفقات.

وترددت أنباء بأن يكون أوباميانغ ودي يونغ من بين المغادرين للنادي الكتالوني هذا الصيف.

وخلال المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة ورايو فاييكانو، المقررة غدا السبت ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، تحدث تشافي عن مستقبل أوباميانغ ودي يونغ، حيث قال: "أوباميانغ؟ أنا أعتمد عليه كثيرا، أولئك الذين لا أعول عليهم يعرفون بالفعل أنهم لن يلعبوا ويمكن أن تحدث الكثير من الأشياء قبل 31 أغسطس (تاريخ إغلاق سوق الانتقالات الصيفية) لكنني سعيد بأوباميانغ".

أما عن دي يونغ فقال تشافي: "هو مهم بالنسبة لي ولكن سوق الانتقالات لا تزال مفتوحة حتى نهاية الشهر الجاري ولا نعرف ما سيحدث معه (دي يونغ)".

وعن قدوم الظهير الأيسر ماركوس ألونسو من تشيلسي، قال تشافي :"لا يمكنني الحديث عنه في الوقت الحالي، غدا سيكون لدينا جوردي ألبا" الذي يلعب أيضا في مركز الظهير الأيسر.

المصدر: goal.com