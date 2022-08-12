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رسميا.. برشلونة يعلن عن تفعيل الرافعة الرابعة

الرياضة

رسميا.. برشلونة يعلن عن تفعيل الرافعة الرابعة
AFP
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أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة من أجل إنعاش خزينة النادي الكتالوني ليتمكن من تسجيل صفقاته الجديدة في الصيف الحالي.

وكان برشلونة قد أعلن منذ أيام عن تفعيل 3 من رافعاته الاقتصادية أنعشت خزينة النادي بعدة ملايين تمكن من خلالها الفريق من إبرام العديد من الصفقات الكبيرة في الميركاتو الصيفي.

وفي بيان رسمي، أعلن النادي الكتالوني عن تفعيل الرافعة الرابعة بيبع نسبة 24.5% من ستوديوهات برشلونة لشركة أورفيوس ميديا للإنتاج السمعي والبصري.

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وجاءت الصفقة مقابل 100 مليون يورو سيتقاضاها البلوجرانا من شركة أورفيوس، حيث أن صفقة البيع تمت بموجب موافقة أعضاء الجمعية العمومية التي حصلت عليها إدارة النادي في وقت سابق.

ويعمل برشلونة على توفير أكبر قدر من الأموال في الوقت الحالي من أجل حل الأزمة الاقتصادية بالنادي ليتمكن من تسجيل صفقاته الجديدة التي أبرمها مؤخرًا في قائمة الفريق قبل بداية الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد نجح في التعاقد مع فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وجوليس كوندي، بالإضافة إلى تجديد عقد ديمبيلي وسيرجي روبيرتو.

المصدر: "وكالات"

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