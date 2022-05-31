صورة نجم الأهلي في غرفة خلع الملابس الخاصة بالوداد تثير ضجة واسعة

أثار مدافع نادي الأهلي المصري، الدولي المغربي بدر بانون، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد خسارة فريقه أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفشل الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه وللعام الثالث تواليا، بعد خسارته أمس الاثنين، أمام الوداد، بهدفين دون رد، في مباراة استضافها ملعب "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء المغربية.

إقرأ المزيد

وعقب نهاية المباراة، توجه بانون الذي لم يشارك في اللقاء بسبب الإصابة، إلى غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق المغربي لتهنئة اللاعبين باللقب.

في الوقت اللي فريقك بيتظلم فيه قدام العالم كله وبيتعرض لكل انواع الظلم وفي الوقت اللي بتخسر فيه البطولة، بدر بانون بيهنئ الوداد بالبطولة، ياريت نتخلص من اللاعب دا في غيرك مليون نفسهم يلبسوا التي شيرت دا pic.twitter.com/QHEX3OhNth — 🇵🇸معاويهُ 74 (@moo1907) May 31, 2022

وأثار تصرف بانون انقساما بين جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيت اعتبرت فئة كبيرة من محبي الفريق الأحمر أن تصرف بانون يحمل قدرا كبيرا من الاستفزاز لجماهير ناديه الغاضبة بسبب الخسارة.

الي بدر بانون روحت تزور الرجاء واحنا هنلعب معاهم قلنا ماشي فرقتك القديمه لكن تروح تاخد لعيبة الوداد بالاحضان ومدربهم وده يعتبر منافسك اللدود في المغرب مش مفهومه دي بصراحه ومش لاقيه ليه تبرير ومش عارفه ابلعها — safaa٠♥️am&.g (@safaa46872446_m) May 31, 2022

توجه بدر بانون إلى غرفة ملابس الوداد بعد مباراة الأمس لتهنئتهم بالفوز باللقب

دا من وجه نظركم يبقا اااايه؟؟!!! pic.twitter.com/bOxoAKQHr5 — Jana 85:45 اهلاوويه 💝 (@Jona62601457) May 31, 2022

فيما رأى البعض الآخر أن تصرف بانون رد فعل طبيعي كون اللاعب يرتبط بعلاقة صداقة مع لاعبي الوداد ويعرفهم جيدا كونه لاعبا مغربيا بالأساس، إلى جانب أن موقفه يكرس مبدأ الروح الرياضية عند الخسارة.

احترم وتقدير من بدر بانون لان دي اخلاق الفرسان بين اللجميع❤️❤️🇪🇬🇲🇦 https://t.co/jTrFbCE5BO — Ekramy. mohammed🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@LkZg3p) May 31, 2022

أما جماهير نادي الوداد، فقد أشادت على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوك بانون الذي كان يدافع عن ألوان الغريم الرجاء البيضاوي قبل التحاقه بالأهلي المصري، وأطلقت حملة لدعم اللاعب.

بدر بانون يتعرض حاليا لحملة شرسة من طرف جمهور #الاهلي بسبب أنه قام بتهنئة أصدقائه في #الوداد, كل الدعم لولد بلادنا ♥️🇲🇦 pic.twitter.com/m35J2rgTHF — 🇲🇦🇲🇦Kenza (@Kenza97817292) May 31, 2022

كل التضامن مع لاعب الاسود بدر بانون، يتعرض لحملة ظلامية من طرف بعض الظلاميون المحسوبين على جماهير النادي الاهلي..



السبب : بدر بانون بارك لفريق الوداد و زملائه في المنتخب الوطني 🇲🇦#دوري_أبطال_أفريقياpic.twitter.com/oOie9m6hz9 — 𝗕 𝗔 𝗗 𝗥 ⛤ (@Badro_Ma) May 31, 2022

المصدر: مواقع التواصل