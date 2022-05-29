آل الشيخ يعيد ألميريا إلى الدوري الإسباني بعد انتظار طويل

نجح نادي ألميريا، الذي يملكه رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، في العودة إلى الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، وذلك بعد غياب استمر لمدة 7 سنوات.

وخاض ألميريا آخر مبارياته في دوري الدرجة الثانية الإسباني اليوم الأحد، عندما حل ضيفا على ليغانيس، على الملعب البلدي دي بوتاركي، في الجولة الـ42 والأخيرة.

ونجح ألميريا في الخروج بالتعادل من ملعب ليغانيس، ليحصل على المركز الأول المؤهل مباشرة إلى النسخة المقبلة من الدوري الإسباني.

ورفع ألميريا رصيده إلى 81 نقطة، ويحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، والمؤهل مباشرة إلى "الليغا".

وتفوق النادي المملوك لتركي آل الشيخ على فريق بلد الوليد، الذي حصد هو الآخر 81 نقطة، بعد فوزه على هويسكا (3-0)، وذلك من خلال المواجهات المباشرة.

في المقابل، حل فريق إيبار في المركز الثالث برصيد 80 نقطة، ليلعب مع لاس بالماس وتينيريفي وجيرونا دورة فاصلة تؤهل للدوري الإسباني.

وبذلك يعود ألميريا إلى الدوري الإسباني مجددا بعد غياب استمر 7 سنوات، منذ خوض آخر موسم له في الليغا (2014-2015).

المصدر: وكالات