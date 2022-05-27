تصريحات لابورتا تثير غضب ميسي

أفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية بأن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الحالي، غاضب من التصريحات الأخيرة لرئيس برشلونة، خوان لابورتا.

وصرح لابورتا مؤخرا بأن الجميع كانوا يريدون استمرار ميسي لينهي مسيرته الكروية في برشلونة، وأن رحيله لم يكن بسبب شروط اللعب المالي النظيف من "الليغا"، لكن بسبب عرض باريس سان جيرمان.

وقالت إذاعة "كادينا سير" إن ليونيل ميسي والمقربين منه سئموا: "ويشعرون بالضيق من تلميحات لابورتا" حول النجم الأرجنتيني.

وأضافت: "خورخي والد ميسي، كان قد اتصل شخصيا بخوان لابورتا قبل شهرين، خلال حديث ودي بين الطرفين، وطلب منه التوقف عن الحديث عن نجله".

يذكر أن ليونيل ميسي (34 عاما) رحل عن برشلونة، في صيف 2021، وانتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعدما فشل في تمديد عقده مع برشلونة.

المصدر: وكالات