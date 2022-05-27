حكيمي عن الشتائم: قالوا لي "أنت..."!

كشف الدولي المغربي، أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جيرمان، أنه تعرض لهجوم شديد بعد قرار زميله الفرنسي كيليان مبابي تجديد عقده مع النادي الباريسي حتى صيف 2025.

وقال حكيمي عبر قناة "موفيستار الإسبانية " قرار مبابي كان مفاجأة، لكن بحكم علاقتي القوية به، كنت أعلم بالقرار قبل أيام، لكن باقي اللاعبين علموا بالأمر في غرفة تغيير الملابس".

وأضاف المدافع المغربي ساخرا "كان يجب التقاط صورة معه وأكتب عليه (سيبقى) مثلما فعل بيكيه مع نيمار".

وقال حكيمي ردا على سؤال حول كيف أخفى هذا الخبر: "لقد تلقيت رسائل من أشخاص لا أعرف كيف وصلوا إلى رقم هاتفي، ولم يتواصلوا معي منذ فترة طويلة، ليسألوني ماذا سيفعل صديقك، وعندما جدد تعاقده، قالوا لي (أنت لقيط)".

وأكد أشرف حكيمي، في نفس السياق، أن فلورنتينيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد لم يتواصل معه بشأن مبابي، مؤكدا أن العلاقة مع رئيس النادي الملكي يسودها الاحترام المتبادل.

وبسؤاله ما الرسالة التي توجهها لرئيس ريال مدريد؟، رد أشرف حكيمي "تيتي فلورين.. ابتهج"، لتنطلق الضحكات داخل الاستوديو.

وختم حكيمي تصريحاته: "أتمنى لك التوفيق في صفقة كبيرة أخرى، وحظا سعيدا في نهائي دوري الأبطال".

المصدر: وكالات