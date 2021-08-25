إبراهيموفيتش يغيب عن مواجهة إسبانيا في تصفيات مونديال "قطر 2022"

خلت قائمة منتخب السويد لمواجهة إسبانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، من نجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي.

وما يزال إبرا، البالغ من العمر 39 عاما، يتعافى من إصابة في الركبة، حرمته من المشاركة في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد إعلان عودته للمنتخب في مارس، بعد خمسة أعوام من الغياب.

وقال المدرب السويدي يان أندرسون خلال مؤتمر صحفي: "أجرينا معه محادثة بناءة للغاية رغم أنه يشعر بالحزن. إعادة التأهيل لم تسر بالشكل الذي يمكنه من أن يصبح جاهزا هذه المرة. نتمنى أن يكون جاهزا بحلول المعسكر المقبل".

ويواجه منتخب السويد كلا من منتخبي إسبانيا واليونان يومي (2 و8) سبتمبر المقبل، على الترتيب، وتتخللهما مباراة ودية أمام أوزبكستان في الرابع من الشهر نفسه.

ويحتل منتخب السويد المركز الثاني في المجموعة الثانية من تصفيات مونديال "قطر 2022"، برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الإسباني متصدر المجموعة، الذي لعب مباراة أكثر.

وفي ما يلي قائمة المنتخب السويدي لمواجهة إسبانيا:

لحراسة المرمى: روبن أولسن، كريستوفر نوردفيلت، بونتوس دالبرغ.

لخط الدفاع: فيكتور نيلسون ليندلوف، ماركوس دانيلسون، ماتياس جونسون، فيليب هيلاندر، جواكيم نيلسون، إميل كرافت، كارل ستارفيلت، لودفيغ أوغستنسون، مارتن أولسون.

لخط الوسط: فيكتور كلايسون، إميل فورسبرغ، كريستوفر أولسون، ألبين إكدال، ماتياس سفانبرغ، ينز كاجوستي، كين سيما.

لخط الهجوم: ألكسندر إيساك، روبن كوايسون، جوردان لارسون، إيساك كييس تلين، ديان كولوسيفسكي، يسبر كارلسون.

المصدر: وكالات