محمد الشناوي يرتكب خطأ "فادحا" في الوقت القاتل يكلف الأهلي المصري خسارته الأولى في الدوري (فيديو)
ارتكب الحارس محمد الشناوي، خطأ فادحا في مباراة فريقه الأهلي وضيفه سموحة، أمس الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
هدف قاتل وغريب لسموحة في مرمى #الأهلي— محمد الجزار (@mohamedelgazar4) April 21, 2021
2-1 ⚽️🇪🇬#الأهلي_سموحة#الدوري_المصريpic.twitter.com/4gRBJdfu7s
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع من المباراة، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1، تقدم الشناوي لمنتصف الملعب لتنفيذ ركلة حرة على أمل دعم زملائه في تحقيق هدف الفوز في الوقت القاتل، ولكن "السحر انقلب على الساحر" حيث قطع فريق سموحة الكرة ولعبها بسرعة إلى لاعبه حسام حسن في وسط الملعب الذي لم يتوان من تسديدها في شباك الأهلي الفارغة مستغلا خروج الشناوي الخاطئ وتباطؤه في العودة إلى مرماه.
الاهلي 1 × 2 سموحه | اهداف اللقاء كامله#الاهليpic.twitter.com/xYf2Zyr7iy— Mahmoud Gamal (@Mahmoud59734016) April 21, 2021
يذكر أن هذه الخسارة هي الأولى للأهلي في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
المصدر: RT