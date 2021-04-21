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في الوقت القاتل.. سموحة يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى في الدوري المصري (فيديو)

الرياضة

في الوقت القاتل.. سموحة يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى في الدوري المصري (فيديو)
Globallookpress Ahmed Gomaa
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تلقى فريق الأهلي هزيمته الأولى في الدوري المصري هذا الموسم على يد ضيفه سموحة في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الـ11 من المسابقة.

وافتتح سموحة التسجيل في الدقيقة الـ11 عن طريق محمود عبد الحليم، وعادل للأهلي حسين الشحات في الدقيقة الـ33.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع أحرز مهاجم سموحة حسام حسن هدف الفوز مستغلا الخروج الخاطئ لحارس الأهلي محمد الشناوي من مرماه.

وبهذه الخسارة توقف رصيد الأهلي عند 30 نقطة في المركز الثاني متأخرا بثلاث نقاط عن المتصدر غريمه الزمالك.

في المقابل، رفع سموحة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT

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