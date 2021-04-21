في الوقت القاتل.. سموحة يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى في الدوري المصري (فيديو)

تلقى فريق الأهلي هزيمته الأولى في الدوري المصري هذا الموسم على يد ضيفه سموحة في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الجولة الـ11 من المسابقة.

وافتتح سموحة التسجيل في الدقيقة الـ11 عن طريق محمود عبد الحليم، وعادل للأهلي حسين الشحات في الدقيقة الـ33.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع أحرز مهاجم سموحة حسام حسن هدف الفوز مستغلا الخروج الخاطئ لحارس الأهلي محمد الشناوي من مرماه.

وبهذه الخسارة توقف رصيد الأهلي عند 30 نقطة في المركز الثاني متأخرا بثلاث نقاط عن المتصدر غريمه الزمالك.

في المقابل، رفع سموحة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الاهلي 1 × 2 سموحه | اهداف اللقاء كامله#الاهليpic.twitter.com/xYf2Zyr7iy — Mahmoud Gamal (@Mahmoud59734016) April 21, 2021

نهااااية المباراة✅✅



الموج الازرق يفعلها ويلحق بالاهلي الهزيمة الاولى بالدوري بالقاهرة بهدفين مقابل هدف⚽⚽



احرز لسموحة حليمو وحسام حسن🤩#سموحة#فخر_اسكندريةpic.twitter.com/IFlQkJqMHv — Smouha SC (@SmouhaOfficial) April 21, 2021

المصدر: RT