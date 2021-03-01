شاهد.. لاعب إشبيلية يلجأ لطريقة طريفة لإيقاف ميسي

لجأ لاعب نادي إشبيلية، خوان جوردان، إلى ضرب نجم برشلونة، ليونيل ميسي من الخلف بشكل كوميدي لإيقافه في هجمة مرتدة، خلال مباراة فريقيهما، لحساب المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو لجوردان وهو يندفع نحو ميسي لإيقافه، وعندما تجاوزه "البرغوث"، وجه له ضربة بطريقة كوميدية على مستوى الظهر.

Another fan asking Messi for his jersey pic.twitter.com/Jx254dnMe1 — MC (@CrewsMat19) February 27, 2021

Another fan asking Messi for his jersey#BarcaSevillapic.twitter.com/wVzsMuDWZY — Rafeh Khan Tanoli (@RKTFCB10) February 27, 2021

وعلى الرغم من أن الضربة لم تكن قوية ولم تؤثر على ميسي، إلا أن الأخير قرر التوقف ليمنحه الحكم ضربة خطأ ويشهر بطاقة صفراء في وجه جوردان، في الدقيقة 88.

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وانتهى اللقاء بفوز برشلونة بهدفين دون رد، وكان ميسي نجم المباراة بصناعته الهدف الأول وتسجيله الهدف الثاني.

المصدر: مواقع التواصل