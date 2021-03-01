لماذا لم يطرد ميسي في مباراة إشبيلية؟ (فيديو)

تحدث الخبير التحكيمي الإسباني خوان أندوجار أوليفر، عن مدى استحقاق الأرجنتيني ليونيل ميسي، للطرد في مباراة فريقه برشلونة ضد إشبيلية في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وحصل ميسي على بطاقة صفراء عقب عرقلته للاعب إشبيلية فرناندو في نهاية الشوط الأول، ثم تورط "البرغوث" على الفور في لعبة أخرى مع مدافع الفريق الأندلسي، جيوليس كوندي، بعدما أسقطه في كرة مشتركة، حيث ظهر النجم الأرجنتيني وكأنه يجذب كوندي من الخلف وتحديدا من كتفه.

There was a fly on kounde’s back and messi hit it ... GREAT ACT 🙄 pic.twitter.com/avBjpu5uje — A Y A 🇱🇧 (@TK8AYA) February 27, 2021

وأثار تدخل ميسي في حق كوندي الكثير من الجدل، بعدما طالب لاعبو إشبيلية بحصول النجم الأرجنتيني على بطاقة صفراء ثانية وطرده من المباراة، وأظهروا غضبهم للحكم قبل نهاية الشوط الأول.

ولكن الخبير التحكيمي خوان أندوجار أوليفر، أكد أن ميسي لم يكن يستحق الطرد، حيث قال في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يمكن إشهار بطاقة حمراء في اللعبة المشتركة بين ميسي وكوندي لاعب إشبيلية".

وأضاف: "البطاقة الصفراء الأولى التي حصل عليها ميسي كانت قاسية بالفعل".

وانتهى اللقاء بفوز برشلونة بهدفين دون رد، وكان ميسي نجم المباراة بصناعته الهدف الأول وتسجيله الهدف الثاني.

المصدر: وكالات