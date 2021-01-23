الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يكرم وفادة مونبلييه برباعية ويعزز صدارته

عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه مونبلييه برباعية نظيفة، أمس الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ21 من الدوري.

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق الباريسي، الدولي الفرنسي كيليان مبابي "هدفين"، والبرازيلي نيمار، والأرجنتيني ماورو ايكاردي، في الدقائق 34، 64، 60، و61 على الترتيب.

وأكمل مونبلييه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19، بعد طرد حارس مرماه، السويسري يوناس أوملان.

ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده إلى 45 نقطة في صدارة "الليغ 1"، متقدما بفارق ثلاث نقاط على ليل، الثاني، الذي يحل ضيفا ثقيلا على رين، غدا الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد مونبلييه، الذي مني بالخسارة التاسعة هذا الموسم، عند 28 نقطة في المركز الـ11.

المصدر: RT