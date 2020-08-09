تركي آل الشيخ يتفاعل مع تعيين بيرلو مدربا جديدا ليوفنتوس

أبدى المستشار السعودي، تركي آل الشيخ، رئيس نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، تعجبه من تعيين النجم الإيطالي السابق، أندريا بيرلو، مدربا جديدا لفريق يوفنتوس.

ونشر آل الشيخ، تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" أبدى فيها تعجبه من تعيين بيرلو، بذكر اسمه مع وضع العديد من علامات التعجب.

بيرلو!!! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 8, 2020

وكان نادي يوفنتوس، أعلن أمس السبت، تعيين بيرلو(41 عاما)، الذي لم يسبق له تدريب أي فريق بعد اعتزاله كرة القدم، على رأس الإدارة الفنية لفريق "السيدة العجوز"، خلفا لماوريتسيو ساري، الذي أقيل من منصبه، إثر إقصاء الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا على يد ليون، يوم الجمعة الماضي.

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المصدر: "تويتر"