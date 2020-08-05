لأول مرة منذ عقدين.. بطولة أمريكا المفتوحة بدون نادال وفيدرر

أعلن نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، عدم مشاركته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن "الغراند سلام"، بسبب قلقه من فيروس كورونا المستجد.

وكتب نادال أمس الثلاثاء، على حسابه في "تويتر": "بعد تفكير عميق، قررت عدم المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام. الوضع الصحي لا يزال معقدا جدا في العالم بأجمعه وحالات جائحة كوفيد-19 تتكاثر ويبدو أننا لم نتمكن من السيطرة عليه حتى الآن".

After many thoughts I have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

وأضاف "إنه قرار لم أكن أود اتخاذه لكنني قررت أن أتبع قلبي هذه المرة، وفي الوقت الحالي أفضل عدم السفر".

This is a decision I never wanted to take but I have decided to follow my heart this time and for the time being I rather not travel. pic.twitter.com/8VA0aSACVy — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

ومع غياب السويسري المخضرم روجر فيدرر عن الموسم الحالي بأكمله بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته، فإن البطولة الأمريكية ستشهد غياب النجمين عنها سويا للمرة الأولى منذ عام 1999.

وكان نادال صاحب 19 لقبا كبيرا، يستطيع معادلة الرقم القياسي المسجل باسم فيدرر بالذات (20 لقبا كبيرا)، لو شارك في البطولة الأمريكية المقررة خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 13 سبتمبر.

المصدر: وكالات