روغاني يجدد عقده مع يوفنتوس حتى عام 2023
جدد المدافع الدولي دانييلي روغاني عقده مع ناديه يوفنتوس الإيطالي حتى عام 2023 حسبما أعلن الأخير، اليوم الخميس.
وانضم روغاني إلى فريق "السيدة العجوز" عام 2013 قادما من إمبولي وخاض في صفوفه 14 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى جانب جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي.
The signature moment! Together until 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ⚪️⚫️♥ pic.twitter.com/TVJ8vIyxz1— JuventusFC (@juventusfcen) 28 марта 2019 г.
كما دافع عن ألوان يوفنتوس في 81 مباراة حتى الآن وسجل 7 أهداف بينها هدفان هذا الموسم.
🗣 @DanieleRugani reacts to signing his ⚪️⚫️ contract extension until 2023.— JuventusFC (@juventusfcen) 28 марта 2019 г.
🖥 Watch the full interview on @JuventusTV ➡️ https://t.co/Zz7YiepzE0
📰 Read the full story here 👉 https://t.co/omCmQ8xw83pic.twitter.com/AIIeSro3NJ
ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري المحلي بفارق 15 نقطة عن نابولي أقرب منافسيه وبلغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا حيث سيلتقي مع أياكس أمستردام الهولندي ذهابا وإيابا الشهر المقبل.
المصدر: أ ف ب