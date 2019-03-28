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روغاني يجدد عقده مع يوفنتوس حتى عام 2023

الرياضة

روغاني يجدد عقده مع يوفنتوس حتى عام 2023
twitter@juventusfcen
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جدد المدافع الدولي دانييلي روغاني عقده مع ناديه يوفنتوس الإيطالي حتى عام 2023 حسبما أعلن الأخير، اليوم الخميس.

وانضم روغاني إلى فريق "السيدة العجوز" عام 2013 قادما من إمبولي وخاض في صفوفه 14 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى جانب جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي.

كما دافع عن ألوان يوفنتوس في 81 مباراة حتى الآن وسجل 7 أهداف بينها هدفان هذا الموسم.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري المحلي بفارق 15 نقطة عن نابولي أقرب منافسيه وبلغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا حيث سيلتقي مع أياكس أمستردام الهولندي ذهابا وإيابا الشهر المقبل.

المصدر: أ ف ب

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