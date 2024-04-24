"نافورة كونية" تلوث الفضاء بمواد تعادل 50 مليون مرة كتلة شمسنا

على بعد نحو 50 إلى 60 مليون سنة ضوئية من الأرض، تحدث انفجارات نجمية غامضة في مجرة تسمى NGC 4383.

وتبلغ كتلة تدفق الغاز الناتج عن هذه الانفجارات الكونية 50 مليون مرة كتلة شمسنا.

وفي دراسة نشرت مؤخرا، كشف باحثون من المركز الدولي لأبحاث علم الفلك الراديوي (ICRAR) عن خريطة عالية الدقة للانفجارات في NGC 4383. وأشاروا إلى أن النجوم في الجزء الأوسط من المجرة تنفجر، ما يتسبب في تكوين سحب ضخمة من الغازات وإطلاق عناصر كيميائية ثقيلة بكميات كبيرة.

1/ What are those red filaments around galaxy NGC 4383, visible in this image captured by ESO’s #VLT? 🤔



That's hydrogen gas ejected out to at least 20,000 light-years from the galaxy, at average velocities over 200 km/s and up to 300 km/s 🤯



Read more: https://t.co/zh2xpe6ycmpic.twitter.com/Visuge3nhv — ESO (@ESO) April 22, 2024

وبصرف النظر عن الهيدروجين، فإن التدفق الخارجي يوزع في الفضاء العديد من العناصر الثقيلة، مثل الكبريت والنيتروجين والأكسجين.

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وقال آدم واتس، مؤلف الدراسة الرئيسي والباحث المشارك في المركز الدولي لأبحاث علم الفلك الراديوي: "هذه هي اللبنات الأساسية لكواكب مثل الأرض، وللحياة كما نعرفها".

وتقع NGC 4383 في عنقود العذراء المجري، وهي واحدة من أقرب العناقيد المجرية إلى درب التبانة.

وقام فريق المركز الدولي لأبحاث علم الفلك الراديوي بإنتاج الخريطة عالية الدقة باستخدام بيانات من ماسح MAUVE، وهو قمر صناعي للأشعة فوق البنفسجية يدرس النجوم في برج العذراء والأبراج الأخرى. وتمنح هذه الخريطة العلماء فرصة فريدة لدراسة تدفق الغاز في مجرة قريبة.

وتندلع الغازات من NGC 4383 بسرعة نحو 200 كم / ثانية (447 ألف ميل في الساعة).

ويعد تدفق الغاز هذا هائلا للغاية لدرجة أنه يستغرق 20 ألف عام للوصول إلى نهاية السحابة الغازية.

وقال واتس: "إن العثور على تدفقات مثل هذه أمر نادر جدا، لذلك في كل مرة نجد تدفقا جديدا نحصل على ثروة من المعلومات الجديدة التي يمكننا استخدامها لفهم فيزياء ما يحدث".

ووفقا للعلماء، تحدث هذه الأنواع من التدفقات الخارجية عندما تشكل المجرة الكثير من النجوم الجديدة بسرعة كبيرة، وهذا ما حدث في مركز NGC 4383.

وبعد وقت قصير من تشكلها، تنفجر أكبر النجوم بشكل مضيء، لتشكل المستعرات الأعظمية.

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وتجرف مثل هذه الانفجارات الغاز من داخل المجرة وتحمله بعيدا، ما يؤدي إلى التدفق إلى الخارج.

وأشار واتس إلى أن "الغاز المطرود غني جدا بالعناصر الثقيلة ما يمنحنا رؤية فريدة للعملية المعقدة للخلط بين الهيدروجين والمعادن في الغاز المتدفق".

وعلاوة على ذلك، بما أن هذا الغاز هو الوقود الخام لتشكيل النجوم الجديدة، فإن إزالته عن طريق التدفق الخارجي تؤدي إلى إبطاء عملية تكوين النجوم. وهذا يجعل تدفق الغاز عاملا مهما في تحديد السرعة والفترات التي يمكن أن تستمر فيها المجرة في تكوين النجوم.

وتعد NGC 4383 واحدة من المجرات القليلة التي تمكن العلماء من خلالها من قياس العناصر الكيميائية في التدفق الخارجي.

المصدر: Interesting Engineering