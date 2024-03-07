ظاهرة فلكية منتظرة في عدة دول

سيستمتع محبو رصد السماء والفضاء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية يوم 8 أبريل، بكسوف كلي للشمس فوق المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وسيكون هذا الحدث مرئيا للملايين - بما في ذلك 32 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها - الذين يعيشون على طول المسار الذي سيتحرك فيه ظل القمر أثناء الخسوف، والمعروف باسم مسار الكسوف الكلي.

وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق التي تعاني من الكسوف الكلي، فإن ظل القمر سيغطي الشمس بالكامل.

وسيشاهد الأشخاص الموجودون على طول الخط الأوسط للمسار كسوفا يستمر ما بين 3½ و4 دقائق، وفقا لوكالة ناسا.

ولن يكون الكسوف الكلي التالي للشمس مرئيا عبر الولايات المتحدة المتجاورة مرة أخرى حتى أغسطس 2044(مر أكثر من ست سنوات منذ "الكسوف الأمريكي الكبير" عام 2017).

ولن يظهر الكسوف الحلقي عبر هذا الجزء من العالم مرة أخرى حتى عام 2046.

المصدر: "سي إن إن" + RT