كبسولة محملة بالدواء تكشف كيف يبدو الأمر عند العودة من الفضاء إلى الأرض

تمكنت الكبسولة الفضائية W-1 من تصوير عودتها "المذهلة" إلى الغلاف الجوي بسرعة 175 ألف ميل في الساعة، محملة بدواء مضاد للفيروسات.

ويظهر المقطع المذهل ما سيبدو عليه الحال بالضبط عندما تكون في المقعد الأمامي لكبسولة تعود إلى الأرض قبل الهبوط بمساعدة المظلة.

ووصف المشاهدون عملية إعادة الدخول المسجلة بأنها "مذهلة للغاية" ووصفوا النطاق الديناميكي للكاميرا بالداخل بأنه "جامح".

Here's a video of our capsule ripping through the atmosphere at mach 25, no renders, raw footage: pic.twitter.com/ZFWzdjBwad — Varda Space Industries (@VardaSpace) February 28, 2024

وانطلقت الكبسولة الصغيرة W-1، التي صممتها شركة Varda Space Industries، إلى الفضاء على متن صاروخ "سبيس إكس" في عام 2023 وعادت إلى الأرض في 21 فبراير.

It was great to work with @VardaSpace to capture their recovery operations of the W-1 capsule, which had been operating in space for eight months testing in-space pharmaceutical manufacturing before its reentry and landing at the Utah Test and Training Range yesterday. pic.twitter.com/4BVQctlkJt — John Kraus (@johnkrausphotos) February 22, 2024

وكانت الكبسولة داخل المركبة الفضائية Rocket Lab Photon والتي شكلت جزءا من مهمة مشاركة الرحلات التابعة لـ"سبيس إكس" Transport-8 التي حملت 72 مركبة فضائية إلى المدار في يونيو الماضي.

وبعد رحلة استغرقت ثمانية أشهر في الفضاء، عادت الكبسولة الفضائية إلى الأرض، مع إظهار إمكانات بيئات الجاذبية الصغرى في تصنيع الأدوية.

وتتصرف المواد والتفاعلات الكيميائية بشكل مختلف في الجاذبية الصغرى مقارنة بسلوكها على الأرض.

وداخل الكبسولة، تمكنت شركة Varda من زراعة بلورات من عقار يسمى ريتونافير، والذي يمكن استخدامه لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة Varda، ويل بروي، في مقابلة على موقع Marketplace: "نحن نصنع الأدوية في الفضاء. إن إزالة الجاذبية تسمح لنا بصنع أدوية لا يمكن صنعها على الأرض. تشبه الجاذبية أحد العوامل. إذا وضعت مقبض درجة الحرارة على الفرن، فإنك تخلق عالما كاملا من الوصفات الجديدة والأطعمة الجديدة التي يمكنك إعدادها. وبالمثل، إذا كان بإمكانك تغيير الجاذبية، فيمكنك أيضا تغيير العملية الكيميائية لتركيبات الأدوية".

وتبلغ مدة اللقطات الكاملة، من الانفصال إلى الهبوط، 27 دقيقة، بينما يظهر مقطع تبلغ مدته خمس دقائق الكبسولة وهي تخرج من المدار الأرضي المنخفض (LEO)، حيث تستقر غالبية الأقمار الصناعية الحالية.

ووفقا لشركة Varda، وصلت الكبسولة إلى سرعة 25 ماخ (سرعة التدفّق أو سرعة الصّوت في المحيط المذكور)، القياس الذي يتوافق مع معايير ناسا للسرعات التي تفوق سرعة الصوت.

المصدر: ذي صن