ظاهرة شمسية تعطل السفر الجوي حول العالم!

تكشف صور "ناسا" أن سطح الشمس يبدو هادئا تماما مع عدم وجود بقع شمسية مرئية، ما يشير إلى بلوغ مرحلة الحد الأدنى للطاقة الشمسية.

وتمثل المرحلة هذه فترة انخفاض النشاط على الشمس، وتحدث كل أحد عشر عاما. وخلال هذه الفترة تكون البقع والتوهجات الشمسية أقل تواترا.

ويأخذ سطح الشمس "المتوهج" مظهرا هادئا "مزيفا"، يمكن أن يؤدي إلى عواصف مغناطيسية تتداخل مع الأقمار الصناعية وتؤثر على السفر الجوي، ويمكنها أيضا أن تعطل شبكات الكهرباء.

NASA

وفي ذروة الدورة، كحد أقصى للطاقة الشمسية، تتخلل الشمس بقع متفرقة باستمرار.

وفي حين أن هذا الحدث لا يشكل تهديدا لكوكبنا، إلا أنه يمكن أن يتسبب في حدوث عواصف مغناطيسية تؤثر على رواد الفضاء والأقمار الصناعية، خارج الغلاف الجوي للأرض.

NASA

وكتب موقع Space Weather: "كانت الشمس بلا بقع لمدة 16 يوما متتاليا، في إشارة إلى أن الحد الأدنى للطاقة الشمسية قيد النشاط. وهذه المرحلة من الدورة الشمسية تطلق أشعة كونية إضافية وتُحدث ثقوبا طويلة الأمد في جو الشمس".

وحذرت "ناسا" بالقول: "بعد أن تتجاوز الشمس الحد الأدنى الحالي للطاقة الشمسية، من المتوقع أن يصبح النشاط الشمسي أكثر شيوعا خلال السنوات القليلة المقبلة".

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وأصدرت الوكالة الأمريكية صورا دراماتيكية عن بروز شمسي "وحش" سجله مرصد الطاقة الشمسية الديناميكي في عام 2011، الأمر الذي يكشف ما يمكن أن نتوقع رؤيته عندما يصل الحد الأدنى للشمس إلى نهايته.

وغالبا ما يسبب هذا التباطؤ الشمسي التبريد المؤقت في الغلاف الجوي للأرض.

وعندما دخلت الشمس فترة الحد الأدنى من الطاقة الشمسية بين عامي 1650 و1710، قالت "ناسا" إن الأرض غرقت في "تجمد عميق"، حيث انخفضت درجات الحرارة في معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي عندما دخلت الشمس مرحلة هادئة، تسمى الآن الحد الأدنى.

وتتأرجح الشمس من الحد الأقصى الشمسي إلى الحد الأدنى من الطاقة الشمسية، كل أحد عشر عاما.

وخلال أقصى درجة، تتصاعد البقع الشمسية والتوهجات، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض.

وعندما شهدت الشمس عددا كبيرا من البقع الشمسية في عام 2014، قالت "ناسا" إن الحد الأدنى سيضرب في الفترة بين عامي 2019 و2020.

المصدر: ديلي ميل