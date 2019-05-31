"ناسا" تنشر صورة مذهلة لحركة الأشعة السينية في السماء ليلا

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة مذهلة ترسم الأشعة السينية في السماء ليلا على مدى 22 شهرا، مما يكشف عن عرض شبيه بالألعاب النارية السماوية.

والتقطت هذه الصورة الرائعة للنقط المتلألئة والحلقات المتشابكة، التي أصدرتها وكالة "ناسا" يوم الخميس 30 مايو، من قبل برنامج الاستكشاف التابع لوكالة "ناسا" NICER، وهي نتيجة لما يقارب عامين من البيانات لدراسة المصادر الكونية للأشعة السينية في مدار الأرض.

NASA / NICER

وتعمل مهمة NICER الموجودة على متن محطة الفضاء الدولية، كل 90 دقيقة تقريبا، بعد غروب الشمس، باستكشاف فوتونات عالية الطاقة من حوالي ثمانية مواقع لكل مدار في سماء الليل.

ويمثل كل قوس ظاهر في الصورة مسار الأشعة السينية الذي تتبعه أداة NICER من مصدر إلى آخر، أما النقاط الساطعة فهي ناتجة عن التدفق الكثيف للأشعة ومقدار الوقت الذي قضته NICER في تلك البقعة.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية: "نقوم تدريجيا ببناء صورة جديدة للأشعة السينية للسماء بأكملها، ومن المحتمل أن تكشف عمليات المسح الليلي لأداة NICER عن مصادر غير معروفة سابقا للأشعة".

المصدر: RT